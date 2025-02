Tennis: Wta 1000 Doha, Errani-Paolini volano in finale

agenzia

Le italiane hanno battuto in tre set le russe Shnaider-Andreeva

ROMA, 14 FEB – Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate per la finale del doppio femminile del torneo Wta 1000 di Doha. Le due azzurre, n. 10 e n.11 nel ranking di specialità, hanno battuto le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider in tre set per 4-6 7-6 11-9 riscattando così la sconfitta subita al secondo turno agli Australian Open. Per le due campionesse olimpiche, che vinsero in finale proprio contro la coppia russa, si tratta della prima finale della stagione. Errani e Paolini, teste di serie n. 3 al Qatar Total Energies Open, se la vedranno in finale contro la coppia formata dalla taiwanese Fang-Hsien Wu e la cinese Xinyu Jiang.

