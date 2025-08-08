Tennis: Wta Cincinnati: Mboko e Osaka rinunciano al torneo

agenzia

Cambio programma per giapponese, piccolo infortunio per canadese

MONTREAL, 08 AGO – Reduci dalla finale del torneo di Montreal, la vincitrice, la giovane canadese Victoria Mboko, e la sua avversaria in finale, Naomi Osaka, non parteciperanno al Wta 1000 di Cincinnati. La notizia del loro ritiro era attesa, dato il calendario di questi due tornei, con Montreal terminato solo ieri sera. La diciottenne Mboko ha rivelato di essere stata colpita al polso sinistro dopo aver battuto Osaka 2-6, 6-4, 6-1. La giapponese ha semplicemente menzionato un cambiamento di programma, ha precisato la WTA. Il WTA 1000 di Cincinnati è l’ultimo grande torneo prima degli US Open (25 agosto – 7 settembre).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA