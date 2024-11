Tennis: Wta Finals al via, Paolini ‘un privilegio esserci’

agenzia

L'azzurra n.4 al mondo: 'Cresciuta grazie al doppio con Sara'

ROMA, 01 NOV – “Cerco di concentrarmi e insieme di divertirmi, è importante riconoscere dove sono arrivata”. Jasmine Paolini è pronta a giocarsi l’ennesimo appuntamento da protagonista alle Wta Finals, al via da domani e fino al 9 novembre a Riad: la tennista azzurra, n. 4 al mondo, gareggerà in singolare e in doppio con Sara Errani. “E’ una competizione straordinaria, è un privilegio essere qui. Sono felice di competere in singolo e doppio” ha detto Paolini che esordirà domani contro la kazaka Elena Rybakina e ha ribadito quanto serva giocare il doppio. “Mi aiuta tantissimo, non penso sia casuale che questi risultati siano arrivati tutti insieme. Ho iniziato a giocare il doppio ogni settimana e sono migliorata anche in singolare. Sara (Errani ndr) penso mi aiuti molto. Le faccio tante domande. E’ un tipo di giocatrice diverso da me, sto cercando anche di rubare qualcosa dal suo tennis, dal suo modo di capire il gioco. Lei è più tattica di me dentro il campo. Giocare il doppio con lei credo mi abbia aiutato a capire meglio il gioco. Non è successo per caso che sono migliorata tanto in singolare quando ho iniziato a giocare di più il doppio”. Certo, ammette, “fisicamente non è semplice giocare singolare e doppio in tutti i tornei, ma per me ci sono solo elementi positivi”.

