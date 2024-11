agenzia

L'azzurra sconfitta 6-3 7-5

ROMA, 04 NOV – Sconfitta per Jasmine Paolini nel second singolare del gruppo Viola delle Wta Finals. L’azzurra è stata superata dalla bielorussa Aryna Sabalenka che si è imposta in due set con il punteggio di 6-3 7-5.

