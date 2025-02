Tennis:18enne Fonseca batte Cerundolo e vince Atp Buenos Aires

agenzia

Il brasiliano è il 10/o più giovane a vincere un torneo Atp

BUENOS AIRES, 16 FEB – Il 18enne brasiliano Joao Fonseca, n.99 della classifica Atp ha vinto il torneo di Buenos Aires conquistando il primo titolo della sua carriera nel circuito Atp. In finale, il prodigio sudamericano ha battuto l’argentino Francisco Cerundolo per 6-4, 7-6 (7/1) diventando, a 18 anni, 5 mesi e 26 giorni, il decimo giocatore più giovane a vincere un torneo ATP. Fonseca, che ha vinto le Next Gen Finals alla fine dell’anno scorso, giocava la sua prima finale ATP e domani farà un balzo di oltre 30 posizioni nella classifica, raggiungendo la posizione n.68. “È stata una settimana incredibile, ho raggiunto un risultato che non pensavo di poter raggiungere – le sue parole – Mentalmente ero molto forte, ero positivo e questo mi ha aiutato alla fine”. Il record di precocità è detenuto dall’australiano Lleyton Hewitt che vinse il primo dei suoi 30 titoli all’età di 16 anni, 10 mesi e 18 giorni. “Punto in alto, il cielo è il limite, voglio vincere i Grandi Slam e diventare numero 1 del mondo, ma ogni cosa a suo tempo. Devo essere molto umile e tenere i piedi per terra”, ha aggiunto Fonseca.

