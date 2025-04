Tennis:Alcaraz ‘salto Madrid’, Sinner sarà n.1 per un anno

agenzia

Spagnolo fermato da un infortunio agli adduttori

ROMA, 24 APR – La notizia era nell’aria ma ora è ufficiale: Carlos Alcaraz non parteciperà al Masters 1000 di Madrid. A fermare lo spagnolo l’infortunio agli adduttori dei giorni scorsi. 2Devo ascoltare il mio corpo, anche se il torneo di Madrid è molto importante per me. Ho deciso di non prendere rischi, anche se è una decisione difficile”, le parole dello spagnolo. L’assenza di Carlos Alcaraz a Madrid rende Jannik Sinner sicuro di restare numero 1 del mondo fino alla conclusione del Roland Garros, ovvero per 52 settimane, dal 10 giugno 2024 al 9 giugno 2025.

