Tennis:Gaudenzi, caso Sinner?non commento provvedimento in corso

'Noi siamo totalmente esterni e indipendenti'

TORINO, 07 NOV – “Preferirei non rispondere, c’è un caso in corso che è stato portato al Tas. Noi siamo totalmente esterni e indipendenti, non posso aggiungere altri commenti”. Così il presidente Atp, Andrea Gaudenzi, alla conferenza stampa sulle Atp Finals di Torino, rispondendo a una domanda sulla vicenda doping che vede coinvolto Jannik Sinner.

