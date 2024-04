Tennis:Marrakech, anche Berrettini ai quarti, è derby con Sonego

agenzia

Il romano supera lo spagnolo Munar n.73 in tre set

ROMA, 03 APR – Sarà derby italiano ai quarti di finale del torneo su terra rossa di Marrakech, in Marocco. Matteo Berrettini, n.135 Atp, in tabellone con il ranking protetto, ha superato lo spagnolo Jaume Munar, n.73 Atp, in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3. Ora per il romano la sfida con il connazionale Lorenzo Sonego.

