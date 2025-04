agenzia

Vittoria in rimonta per il toscano. Al 2/o turno c'è Lehecka

ROMA, 07 APR – Vittoria in rimonta per Lorenzo Musetti all’esordio del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista toscano ha battuto in tre set il cinese Yunchaokete Bu con il punteggio di 4-6 7-5 6-3 in due ore e 40 miniuti di gioco. Al secondo turno Musetti affronterà il ceco Jiri Lehecka.

