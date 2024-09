agenzia

Toscana perde in due set 7-6, 6-1

ROMA, 24 SET – Niente da fare per Lorenzo Musetti nella finale del “Chengdu Open” (ATP 250 sul cemento). Il toscano, testa di serie n.1 del tabellone, ha ceduto in due set 7-6, 6-1 al 19enne Jerry Shang (n.55) che ha vinto il torneo di casa. Primo titolo della carriera per il giovanissimo tennista cinese.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA