Tennis:piove a Montreal, rinviati a domani tutti i match odierni

Sinner affronterà Tabilo per i quarti, Arnaldi Davidovich Fokina

ROMA, 09 AGO – L’uragano Debbie è il più forte: rinviati a sabato tutti i match di venerdì, compresi quelli dei tre azzurri in corsa nell'”Omnium Banque National”, sesto ATP Masters 1000 stagionale, che si sta disputando a Montreal, in Canada. Jannik Sinner, n.1 del ranking mondiale, entrato in gara direttamente al secondo turno lasciando solo sei game al croato Coric, n.94 ATP, si giocherà un posto nei quarti con il mancino cileno Alejandro Tabilo, n.21 del ranking e 15 del seeding. L’altoatesino è il campione in carica: lo scorso anno a Toronto conquistò il suo primo trofeo da “1000”. A Montreal Sinner ha giocato il primo match di singolare a quattro settimane dalla sconfitta in cinque set contro Medvedev nei quarti a Wimbledon e della successiva rinuncia ai Giochi di Parigi per la tonsillite. Negli ottavi è in corsa anche Matteo Arnaldi che dovrà vedersela con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, n.42 del ranking. Sospeso giovedì notte e rinviato il match di secondo turno di Flavio Cobolli. Il 22enne romano, n.33 del ranking, affrontava il francese Arthur Rinderknech, turno sull’erba di Eastbourne quest’anno. Il match è stato interrotto sul punteggio di 3-0 per il transalpino.

