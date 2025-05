Termina la sospensione, domani Sinner si allena al Foro Italico

agenzia

Alle 19 sul Centrale la prima uscita dell'altoatesino dopo stop

ROMA, 04 MAG – Il conto alla rovescia è agli sgoccioli. scade oggi la sospensione di tre mesi inflitta a Jannik Sinner per la vicenda Clostebol e l’altoatesino è pronto a tornare a giocare agli Internazionali d’Italia. Grande l’attesa per il rientro del n.1 al mondo. Domani la prima uscita ufficiale di Sinner, prima con il media day e poi, alle 19, allenamento sul Centrale del Foro Italico con Jiri Lehecka. Il torneo maschile comincia mercoledì 7 maggio ma domani ci sarà l’atteso sorteggio del tabellone, a Fontana di Trevi, che comincerà alle 12 ma sarà preceduto alle 11 da quelle della prova femminile, al via martedì 6. L’altoatesino n.1 al mondo, dopo Roma è atteso dal torneo di Amburgo e poi dal Roland Garros, prima di cominciare la stagione sull’erba,

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA