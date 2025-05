Terminato incontro Conte-De Laurentiis, poi a cena insieme

agenzia

Accordo sembra raggiunto, si attende solo l'annuncio ufficiale

NAPOLI, 29 MAG – E’ durato circa tre ore, e si è concluso poco prima delle 21, l’incontro a Napoli tra Antonio Conte, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’ad e il ds del club, Andrea Chiavelli e Giovanni Manna. Al termine, il tecnico accompagnato dalla moglie Elisabetta, il presidente e la signora Jacqueline e due dirigenti si sono trasferiti in un ristorante cittadino. Volti sorridenti, ma nessuna dichiarazione. Non è escluso che nelle prossime ore il Calcio Napoli possa emettere un comunicato per annunciare la conferma di Conte, quale allenatore del Napoli per la prossima stagione. Nel corso dell’incontro sarebbero stati fatti i passi avanti nella definizione del programma di potenziamento della squadra. Manna avrebbe concordato con l’allenatore i passi da fare per raggiungere alcuni obiettivi stabiliti dal tecnico per affrontare la prossima stagione nella maniera migliore. Ora si attende solo l’annuncio ufficiale.

