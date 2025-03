Terremoto in serie C, Taranto escluso dal campionato e Messina penalizzato: come cambia la classifica

Il caso

La decisione del Tribunale Federale Nazionale

Era annunciata da tempo la rivoluzione sul girone meridionale della Serie C. Nel pomeriggio sono arrivate le prime pesanti ufficialità. Il Tribunale Federale Nazionale ha escluso il Taranto dall’attuale campionato infliggendo tre punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prossima stagione. Il TFN ha inoltre sanzionato con 4 punti di penalità il Messina per la stagione in corso.

La nuova classifica

Come si vede a precipitare ancor più in classifica è proprio il Messina che perde 10 punti: 4 per la penalizzazione, 6 per le vittorie contro il Taranto che sono state cancellate. Ancora penalizzate più delle altre risultano il Giugliano, l’Altamura, la pericolante Casertana, il Foggia che perdono 6 punti. Il Catania ne perde 3, ovvero quelle del 5-1 fuori casa ottenuto nel girone d’andata.

Per stabilire i nuovi criteri soprattutto in zona play out bisognerà attendere nelle prossime ore le decisioni che rigurdano la Turris che è a sua volta in odor di eclusione.

Catania Turris rinviata