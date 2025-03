Test con l’Olanda, per l’Under 21 sono prove di Europeo

agenzia

Nunziata: "Farò qualche esperimento, adesso é il momento"

ROMA, 20 MAR – Tre giorni di lavoro per mettere a punto la macchina azzurra e prepararsi agli ultimi due test prima dell’Europeo in Slovacchia. La Nazionale Under 21 è pronta a scendere in campo domani al ‘Pier Luigi Penzo’ di Venezia (ore 18.15, diretta Rai 2) contro l’Olanda in una finestra che prevede poi il match di lunedì a Cittadella contro la Danimarca. Se Francesco Pio Esposito ha dovuto lasciare il ritiro a causa di un problema al polpaccio, “il resto del gruppo è motivato e sta bene – ha assicurato l’allenatore Carmine Nunziata -. Farò qualche esperimento, proverò alcuni giocatori in posizioni diverse. Sono gli ultimi test, se si deve provare qualcosa di nuovo, adesso é il momento per farlo”. Il messaggio è chiaro: “Se vogliamo ottenere dei risultati bisogna avere un obiettivo comune, un gioco e un’intensità. Con questi tre fattori, si può fare bene”. L’Olanda, ha spiegato Nunziata, “é una squadra tecnica e intensa nei movimenti. Anche noi però stiamo bene e mi piacerebbe, come detto già qualche giorno fa, iniziare a vedere la squadra entrare nell’ottica dell’Europeo, con la giusta mentalità. Quella di Venezia sarà una bella partita, tra due squadre che giocano bene a calcio: sarà un bello spettacolo”. Il tecnico si é poi espresso su due singoli, Baldanzi e Miretti. “Baldanzi lavora molto bene, si fa trovare sempre pronto, e questo è fondamentale. E per quello che rappresenta per noi, Tommaso è un giocatore importante. Miretti è un giocatore talmente intelligente che può ricoprire tutti i ruoli. E domani giocherà centrocampista centrale”. In arancione, invece, ci sarà Luciano Valente, convocato anche nelle giovanili azzurre negli anni scorsi: “Con il calcio di oggi ci sono queste dinamiche. Quando si hanno diversi passaporti, fin quando non giochi in Nazionale A le cose possono cambiare”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA