Test in Bahrain, Sainz su Williams chiude al comando

Al termine della 2/a giornata le Ferrari tallonano lo spagnolo

ROMA, 27 FEB – Carlos Sainz ha chiuso al comando la seconda giornata di test della Formula 1 in Bahrain. Il pilota della Williams ha girato in 1’29″348. Secondo Lewis Hamilton su Ferrari (+0.031 millesimi), che era stato il più veloce del mattino, e terza l’altra SF-25 con Charles Leclerc. Nonostante la pioggia che ha disturbato i test, la Ferrari ha completato complessivamente 129 giri: 45 con Hamilton e 84 con Leclerc. Nell’ultima parte della giornata l’attenzione si è focalizzata in particolare sulla simulazione gara, dove si é messa in luce la McLaren con Lando Norris.

