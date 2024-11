Testa di maiale in campo durante Corinthians-Palmeiras,si indaga

agenzia

Derby di San Paolo come Barcellona-Real del 2002 con Figo

ROMA, 05 NOV – La polizia di San Paolo è al lavoro per individuare il responsabile del gesto dopo che una testa di maiale (vera, non di plastica) è ‘piovuta’ in campo ieri durante il derby fra Corinthians e Palmeiras, due club della metropoli paulista le cui tifoserie sono divise da una fortissima rivalità che in passato ha provocato scontri con morti e feriti. Questa volta ci si è limitati a un gesto come quello che accadde al Camp Nou il 23 novembre 2002 quando i tifosi del Barcellona accolsero il ritorno dell’ex blaugrana Luis Figo, nel frattempo passato al Real Madrid, con un fitto lancio di oggetti mentre il portoghese si accingeva a battere un calcio d’angolo. Fra le cose finite in campo ci fu, appunto, anche una testa di maiale. La storia si è ripetuta ieri, 22 anni dopo in occasione della stracittadina più sentita di San Paolo e anche in questo caso la testa di maiale, non indirizzata a qualcuno in particolare ma ‘dedicata’ alla torcida dl Palmeiras (si giocava alla Neo Quimica Arena, ‘casa’ del Corinthians, e il lancio è avvenuto da uno dei settori più caldi del tifo del ‘Timao’), è ‘piovuta’, al 39′ pt, in occasione dell’esecuzione di un calcio d’angolo, a favore della squadra di casa. E’ stata quasi subito calciata via da Yuri Alberto del Palmeiras, che si era accorto dell’accaduto, e poi portata via da un addetto. Le forze dell’ordine si sono messe subito al lavoro per capire come la testa di maiale abbia potuto essere introdotta allo stadio, e già durante il match hanno fermato due persone per quanto era accaduto, ma successivamente è emerso che non avevano a che fare con il ‘lancio del maiale’. Quindi si continua a indagare.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA