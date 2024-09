Theo Hernandez, felice al Milan la gente mi vuole bene

agenzia

Morata rassicura, sostituito solo per precauzione

MILANO, 27 SET – 29 gol in Serie A, eguagliato Paolo Maldini, Theo Hernandez con il gol al Lecce di questa sera è diventato il difensore del Milan con più reti segnate. “Non lo sapevo. Sono felice di aver fatto tanti gol con questo club – racconta a Sky Sport – e spero di farne ancora altri. Sono molto felice qua, la gente mi vuole bene e la squadra mi vuole bene ed è la cosa più importante”. E per il terzino sinistro il Milan ora è in netta ripresa: “Nei primi match non siamo stati bravi ma adesso stiamo cominciando a lavorare bene, a giocare bene e fare quel che ci dice il mister. Siamo felici per aver fatto una grande partita, che è la cosa più importante”. A commentare la partita anche Alvaro Morata uscito ad inizio ripresa perché non al meglio. “Sto bene – rassicura l’attaccante -, ho solo un po’ male. Non ho fatto la tournée, non ho fatto tanti allenamenti ed è normale. Adesso sto iniziando a trovarmi bene, è solo precauzione”.

