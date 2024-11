Thiago Motta, ottima prestazione ora calendario bellissimo

agenzia

Vittoria meritata. Tanti giocatori buoni, vogliono giocare tutti

UDINE, 02 NOV – “Abbiamo fatto un’ottima prestazione, siamo stati molto bene in campo, a partire dalla riaggressione che è stata fatta nel migliore dei modi. Adesso ci aspetta un calendario bellissimo”. Lo ha detto Thiago Motta, in conferenza stampa, dopo la vittoria per 2-0 a Udine e in attesa di derby e Milan in campionato e di due sfide avvincenti con Lilla e Aston Villa, capolista in Champions. “Ci sono tante partite in questo mese di novembre – ha aggiunto – e i giocatori sono felici. Abbiamo una rosa con tanti giocatori buoni, che vogliono giocare tutti esprimendosi al meglio. Adesso sotto con il Lilla, che ha avuto un giorno di riposo più di noi. Sarà una gara interessante contro una formazione che gioca a viso aperto. Per il futuro potremo contare finalmente anche su Koopmeiners: è un giocatore speciale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA