Thuram lascia il ritiro della Francia e torna a Milano

agenzia

Per l'attaccante ancora problemi alla caviglia sinistra

MILANO, 17 MAR – Niente impegni con la Francia per Marcus Thuram. L’attaccante dell’Inter infatti, alle prese già da diverse settimane con un problema alla caviglia sinistra, ha lasciato il ritiro della nazionale transalpina per tornare a Milano, come ufficializzato dalla federcalcio francese. “A causa di un dolore persistente alla caviglia sinistra, Marcus Thuram non sarà in grado di prendere parte alle partite in programma giovedì 20 marzo a Spalato e domenica 23 marzo allo Stade de France contro la Croazia – si legge nella nota -. Didier Deschamps ha quindi deciso di rimetterlo a disposizione del suo club. Il selezionatore farà affidamento su un gruppo di ventitré giocatori”.

