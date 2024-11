Tiffany, la Fifa dopo la Nba, ecco trofeo Mondiale club

agenzia

Finitura placcata in oro 24 carati, i nomi delle 211 federazioni

ROMA, 14 NOV – Un trofeo, bello e dal design innovativo, che si ispira ai ‘Voyager Golden Record’ delle missioni della Nasa negli anni ’70, dotato di una finitura placcata in oro 24 carati, con la storia del calcio incisa in 13 lingue oltre al braille, una mappa del mondo e i nomi di tutte le 211 federazioni nazionali e le 6 Confederazioni affiliate. La Fifa ha svelato il trofeo, realizzato con la collaborazione della gioielleria Tiffany, simbolo del ‘luxury’ che è partner anche della Nba, che sarà consegnato alla squadra vincitrice del nuovo Mondiale per Club in occasione della finale del 13 luglio 2025 al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. “Innovativo, inclusivo, rivoluzionario e veramente globale, il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre merita un trofeo che rappresenti tutto questo. È prestigioso e senza tempo, un trofeo d’oro che è un simbolo del futuro e ispirato al passato”, le parole del presidente della Fifa, Gianni Infantino. Il trofeo sarà fisicamente presentato il prossimo 5 dicembre a Miami, in occasione del sorteggio dei gironi i questo Mondiale a 32 squadre. Per completare il quadro delle partecipanti manca solo un nome, quello che uscirà fuori alla finale della Coippa Libertadores del prossimo 30 novembre tra Atletico Mineiro e Botafogo.

