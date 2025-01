Tifosi a Formello, in 7.000 incitano la Lazio prima del derby

agenzia

Allenamento a porte aperte per Baroni e la squadra

FORMELLO, 04 GEN – Erano circa 7.000 i tifosi che hanno deciso di raggiungere Formello per incitare la Lazio e caricarla prima del derby contro la Roma. Marco Baroni e la squadra, nell’ultimo allenamento prima della stracittadina, hanno assaggiato il calore dei propri tifosi, giunti al centro sportivo biancoceleste per far sentire la propria vicinanza in vista della sfida di domani. Cori e striscioni hanno accolto l’ingresso in campo del tecnico e dei giocatori, scesi sul campo “Mirko Fersini”, aperto per l’occasione al pubblico, per prendersi gli applausi dei propri sostenitori, che hanno anche regalato una maglia speciale con il motto “Maledetti laziali”, indossata dalla squadra e dal tecnico Baroni. La squadra, poi, prima di iniziare la seduta di lavoro, ha ringraziato i propri tifosi con un giro di campo. Assenti Pedro, Vecino e Patric, da considerarsi out per il derby, mentre Lazzari, Noslin e Castrovilli tenteranno fino all’ultimo il recupero almeno per la panchina.

