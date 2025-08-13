Tifosi della Juventus fischiano Vlahovic allo Stadium

agenzia

Serbo nel mirino della tifoseria durante festa in famiglia

TORINO, 13 AGO – Dusan Vlahovic è stato accolto dai fischi dei tifosi della Juventus all’Allianz Stadium durante il test in famiglia tra la prima squadra e la Next Gen. Già all’annuncio delle formazioni c’è stato qualche mugugno, poi la netta presa di posizione dopo un gol divorato dal serbo: l’attaccante ha calciato alto solo davanti al portiere, dagli spalti si sono sentiti tanti fischi per lui. Il futuro del numero 9 in bianconero rimane sempre in bilico, con il suo contratto che resta in scadenza a giugno 2026.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA