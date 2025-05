Tifosi Samp ora sperano, la squadra si continua ad allenare

agenzia

Il club attende la decisione sul Brescia

GENOVA, 18 MAG – Il caso Brescia, che rischia una penalizzazione di punti per irregolarità rilevati dalla Covisoc, potrebbe riaprire alla Samp le porte della salvezza. Lo sperano i tifosi e la società, che attende ora l’esito della decisione della Procura Federale. Con i lombardi retrocessi sarebbe la Sampdoria a giocare i playout con la Salernitana. A quanto si apprende a Genova il rischio di ricorsi potrebbe fare slittare troppo la disputa dei playout e portare la Lega a ipotizzare anche un allargamento del campionato. La Samp a quanto sembra dovrebbe continuare comunque ad allenarsi, come ha fatto in questi giorni, aspettando di capire cosa potrà succedere.

