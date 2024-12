Tiger Woods torna in campo, a Orlando con il figlio Charlie

agenzia

Il 21 e il 22 dicembre in Florida, "non vediamo l'ora"

ROMA, 10 DIC – Tiger Woods torna in campo. Il 21 e il 22 dicembre prossimi a Orlando, in Florida, giocherà, per il quinto anno consecutivo, il PNC Championship in coppia con il figlio Charlie. Al Ritzon Golf Club, in tandem, cercheranno di migliorare il secondo posto ottenuto nel 2021 e il quinto dello scorso anno. “Sono molto emozionato. Giocare insieme a Charlie è qualcosa di davvero speciale. Non vediamo l’ora di scendere sul green”, la soddisfazione, di Tiger Woods, al rientro dopo l’ennesimo intervento alla schiena.

