Tiro a volo: Europei; Diana Bacosi oro nello Skeet donne

agenzia

A Lonato l'olimpionica di Rio batte la francese Anastassiou

LONATO DEL GARDA, 24 MAG – Ancora un successo del tiro a volo italiano. L’azzurra Diana Bacosi, campionessa olimpica a Rio 2016 e argento a Tokyo 2020, ha vinto la gara di Skeet femminile degli Europei in corso al Tav Concaverde di Lonato. In finale ha battuto 56-51 (su 60 piattelli) la francese Lucie Anastassiou. Al terzo posto, e quindi bronzo, la russa Daria Turulo, con 41/5o. Proprio a Lonato i tiratori della Russia sono tornati a gareggiare a livello internazionali, ma solo ed esclusivamente come ‘Atleti Neutrali’, perché tali li considera la Issf, così come il Cio.

