Tiro a volo: Europei; Fossa, l’Italia è d’oro con Fabbrizi

agenzia

Il trionfo azzurro è stato completato dal bronzo di De Filippis

CHATEAUROUX, 03 AGO – L’Italia è d’oro agli Europei di tiro a volo a Chateauroux, in Francia, nell’impianto dove un anno fa si sono svolte le prove dell’Olimpiade parigina. A vincere la gara di Trap, o Fossa olimpica, è stato il carabiniere marchigiano Massimo Fabbrizi, argento ai Giochi di Londra 2012, che in finale si è imposto con il punteggio di 48/50, quindi con un piattello di vantaggio sul britannico Matthew Coward Holley, che ha chiuso a quota 47. Il trionfo azzurro è stato completato dal bronzo del poliziotto Mauro De Filippis, con 37/40. “Provo una gioia indescrivibile, cominciata ancora prima che Matthew (Coward Holley, ndr) finisse di sparare – le parole di Fabbrizi -. Non ho saputo contenerla, ma non poteva che essere così, visto quanto ci ho lavorato e quanto ci ho creduto. Ho fatto tanti sacrifici, ci ho messo tanta passione e dedizione. Non sono più un ragazzino (47 anni ndr) e tutto è più difficile. Ma ho potuto contare sulla fiducia e sul sostegno di Marco (il dt azzurro Conti, ndr), e su quello dei miei compagni di squadra. Ringrazio la Fitav, l’Arma dei Carabinieri e i miei sponsor, accanto a me in ogni momento, ma il grazie più grande va a Massimo, ovevro a me stesso perché me lo merito”. Il successo italiano acquisisce ancor più valore se si considera che tra i finalisti c’erano anche due campioni olimpici, rimasti entrambi fuori dal podio, come i croati Anton Glasnovic (31/35), oggi quarto e oro a Rio 2016, e Mario Cernogoraz, qui quinto e oro a Londra 2012 proprio davanti a Fabbrizi. Fuori dalla finale, per un solo piattello come all’Olimpiade di Parigi, il veterano azzurro Giovanni Pellielo, 55 anni, che si à classificato al nono posto Nella gara femminile assente l’olimpionica di Londra Jessica Rossi, diventata da poco mamma, l’Italia non ha ottenuto risultati di rilievo: la migliore delle azzurre è stata Silvana Maria Stanco, argento olimpico un anno fa, che ha chiuso in settima posizione. L’oro è andato alla tedesca Kathrin Murhce, l’argento alla slovacca Zuzana Stefecekova e il bronzo alla spagnola Fatima Galvez. Al quarto posto la rappresentante di San Marino Alessandra Perilli.

