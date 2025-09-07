Tiro a volo: Iezzi e De Filippis campioni italiani nel trap

agenzia

Nello skeet, scudetto conquistato da Bongini e Palmucci.

ROMA, 07 SET – Mauro De Filippis è il nuovo campione italiano di fossa olimpica (trap), specialità regina di tiro a volo. Sulle pedane del Tav Belvedere di Uboldo (Varese), il poliziotto tarantino, quarto in qualificazione, è riuscito nella rimonta battendo il giovane toscano Alessio Sforzi nello spareggio. Sul podio anche Franco Felici, medaglia di bronzo. “Questo campionato è stato un ottimo test in vista del Mondiale in Grecia di ottobre – ha commentato De Filippis – . Ho a disposizione ancora qualche giorno per rifinire la preparazione”. Tra le donne, lo scudetto è andato alla pescarese Alessia Iezzi, che si è imposta su Silvana Maria Stanco, argento ai Giochi di Parigi 2024. Terza sul podio, Giulia Grassia. “E’ stata una gara difficile ed il duello con Silvana l’ha resa ancora più complicata, ma entusiasmante e stimolante – ha commentato Iezzi – Ho centrato il mio obiettivo, il Tricolore, e ne sono davvero soddisfatta”. Si sono invece svolta al Tav Laterina (Arezzo) le finali nazionali di skeet. Al maschile, Valerio Palmucci è salito in cattedra, imponendosi su Gabriele Rossetti, oro a Rio 2016 e Parigi 2024. Bronzo per Domenico Simeone. “Uno scudetto che per me vale davvero tanto perché è stata una gara molto impegnativa e perché mi sono dovuto confrontare con un campione indiscusso come Gabriele – ha detto Palmucci – Primo in qualificazione con un solo errore e poi sulla vetta del podio con due piattelli di vantaggio è un risultato che premia tutto il mio lavoro. Sono davvero molto contento”. Lo scudetto femminile se l’è cucito al petto Sara Bongini, battendo garzie anche alla sua maggior esperienza Giulia Basso, medaglia d’argento davanti a Diana Bacosi, campionessa olimpica a Rio e a Parigi e argento a Tokyo, che pure era stata quasi perfetta in qualificazione.

