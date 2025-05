Tiro a volo: il catanese Matteo D’Amico leader del Gran Premio Giovanile di skeet

Sport

A Massa Martana in provincia di Perugia, il giovane talento italiano del Gs Fiamme Oro, 16 anni, ha chiuso al secondo posto nello skeet consolidando il primato in classifica dopo due prove tricolori

Continua a grandi la scalata verso i vertici assoluti del tiro a volo del giovane catanese Matteo D’Amico. Il talentuoso atleta del Gs Fiamme Oro è stato tra i protagonisti del secondo Gran Premio del Settore Giovanile nella specialità skeet che si è svolto a Massa Martana in provincia di Perugia nell’impianto federale Umbriaverde-Tav.Matteo D’Amico, 16 anni, in gara nella categoria allievi, è stato autore di una qualificazione perfetta, chiudendo al primo posto con una serie di punteggi costanti e tecnicamente solidi. In finale, nonostante fosse provato da uno stato febbrile evidente, è riuscito a mantenere la concentrazione e il controllo, difendendo con determinazione il podio e chiudendo con al collo una prestigiosa medaglia d’argento su un lotto di oltre 300 giovani atleti provenienti da tutta Italia.

Il catanese Matteo D’Amico (Gs Fiamme Oro), 16 anni, leader del Gran Premio Giovanile di skeet