Tiro a volo: il catanese Matteo D’Amico si conferma tra i migliori in Italia nello skeet

Il giovanissimo talento, 16 anni, tesserato per il Gs Fiamme Oro, ha vinto in Puglia il prestigioso Trofeo "Uno d'Oro" riservato agli allievi

Non finisce mai di stupire il catanese Matteo D’Amico, capace a soli 16 anni di dominare la scena e scalare posizioni importanti nel ranking nazionale nel tiro a volo.Nella specialità olimpica dello skeet, Matteo D’Amico in gara per il Gs Fiamme Oro, sta disputando una stagione 2025 da incorniciare con l’ultima perla domenica scorsa al Tav Spinella in provincia di Brindisi in occasione del prestigioso “Uno d’Oro” riservato alla categoria allievi di skeet.

Il catanese Matteo D’Amico, 16 anni, tra i migliori in Italia nello skeet

Il campione catanese ha vinto la gara con una prestazione in crescendo, chiudendo una finale infuocata all’ultimo piattello, con tanto di shoot-off da brividi.“Dopo una fase di qualificazione un po’ sofferta – racconta Matteo D’Amico – ho saputo ribaltare tutto in semifinale con un ritmo deciso e una lucidità da veterano. Ma è nella finalissima che ha tirato fuori il meglio grazie a nervi saldi e concentrazione assoluta“.E alla fine il successo è arrivato al termine di un testa a testa serrato, risolto proprio sull’ultimo piattello con uno shoot-off che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso: Matteo D’Amico senza paura ha fatto fuoco: piattello rotto e si è messo al collo l’oro.Un successo meritato, costruito non solo sul talento tecnico, ma anche su una preparazione mentale da atleta maturo con il giovane talento siciliano che continua a collezionare risultati importanti in questa stagione, e la vittoria al Tav Spinella è l’ennesima conferma di un percorso in costante ascesa.

Matteo D’Amco (Gs Fiamme Oro)

