Tiro a volo: Matteo D’Amico non finisce mai di stupire, il giovane talento etneo d’argento ai tricolori allievi

Sport

La Fitav Sicilia fa festa grazie all'ennesima impresa firmata dal portacolori del Gs Fiamme Oro: a Roma ha centrato 45 piattelli su 50

Non finisce mai di stupire il catanese Matteo D’Amico, sempre più leader nel tiro a volo nazionale. Il giovane tiratore etneo, 16 anni, da diverse stagioni è tra i grandi protagonisti di questa disciplina e continua la corsa ai vertici assoluti della specialità skeet che una disciplina olimpica che da sempre regala grandi risultati all’Italia.

L’ultima perla di Matteo D’Amico portacolori del Gs Fiamme Oro è arrivata al campionato nazionale di tiro volo organizzato dalla Fitav (Federazione Italiana Tiro a Volo) e che ha visto domenica scorsa a Roma sfidarsi i migliori talenti italiani della categoria allievi.

Matteo D’Amico, 16 anni, portacolori del Gs Fiamme Oro, d’argento ai tricolori allievi d Roma

Matteo D’Amico è stato tra i grandi protagonisti della rassegna tricolore conquistando il titolo di vice campione d’inverno nel campionato nazionale di tiro a volo allievi, centrando 45 piattelli su 50, conquistando una meritata medaglia d’argento e confermando per intero il suo straordinario talento e la sua determinazione quando scende in gara.Matteo D’Amico dal 2024 difende i colori del Gs Fiamme Oro, settore giovanile e ai tricolori di Roma ha dimostrato ancora una volta il suo valore in un contesto altamente competitivo. Il suo risultato è la prova concreta dell’impegno e della dedizione con cui affronta ogni allenamento e le gare.Un prestigioso podio tricolore che rappresenta un grande motivo di orgoglio per la Fitav Sicilia, evidenziando non solo il talento di Matteo, ma anche la crescita di tutto il settore giovanile siciliano nel panorama nazionale del tiro a volo.

Matteo D’Amico, giovanissimo, ma è già un grande specialista dello skeet

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA