Tirreno-Adriatico: a Milan la 2/a tappa, Ganna leader

agenzia

Vittoria in volata davanti a Zijlaard e Penhoët

ROMA, 11 MAR – Vittoria in volata di Jonathan Milan nella seconda tappa della Tirreno-Adriatico, da Camaiore a Follonica di 239 chilometri. Lo sprinter della Lidl-Trek ha preceduto sul traguardo l’olandese Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team). Terza posizione per il francese Paul Penhoët (Groupama-FDJ). Quinto posto per Simone Consonni mentre Filippo Ganna ha conservato la maglia azzurra di leader della classifica generale con 19″ su Milan, 22″ di vantaggio sullo spagnolo Ayuso (che oggi ha guadagnato 1″ di abbuono) e 28″ sul danese Johan Price-Pejtersen. Domani è in programma la terza frazione da Follonica a Colfiorito (Foligno), di 239 chilometri.

