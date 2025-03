Tirreno-Adriatico: Vendrame vince 3/a tappa, Ganna resta leader

agenzia

Terzo successo di un italiano in questa edizione della corsa

ROMA, 12 MAR – Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale) ha vinto in volata la terza tappa della Tirreno-Adriatico, da Follonica a Colfiorito, di 239 chilometri. Il trevigiano ha battuto sul traguardo il britannico Tom Pidcock e il francese Romain Gregoire. Filippo Ganna, che nel finale ha anche cercato l’azione personale ma è stato ripreso dal gruppo di testa, ha conservato la maglia azzurra di leader della classifica generale. E’ la terza volta in tre tappe che a imporsi è un corridore italiano, dopo Ganna nella crono d’apertura e ieri Jonathan Milan, il quale oggi è rimasto coinvolto in una caduta ed è arrivato al traguardo in forte ritardo, perdendo la seconda posizione nella classifica generale, che ora occupa lo spagnolo Juan Ayuso, staccato di 22 secondi. Terzo, a 29 secondi, è Antonio Tiberi. Per Vendrame è il sesto successo individuale, il primo del 2025 – mentre nel 2024 aveva vinto una tappa al Giro d’Italia, a Sappada -, conquistato al termine di una tappa molto dura, tutta corsa sotto la pioggia. “Ho controllato gli uomini di classifica e nel finale sapevo di avere una buona condizione per provarci, e alla fine la vittoria è arrivata – ha commentato il 30enne Vendrame -. Avevo segnato questa tappa tra i miei obiettivi, ma non ero sicuro che fosse davvero adatta a me”. Domani la quarta tappa prevede la partenza da Norcia e e l’arrivo a Trasacco, in ABruzzo, dopo 190 chilometri.

