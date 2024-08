Toglietemi tutto ma non Castellini: Catania alle prese con le cessioni ma il capitano non si tocca

serie C

Il dc Daniele Faggiano deve piazzare gli esuberi ed è caccia della punta

La lunga maratona del calcio mercato estivo è giunta quasi a conclusione. Adesso però viene il bello. Manca poco alla chiusura e può davvero accadere di tutto. Perché le trattative congelate possono essere sbloccate più rapidamente, i calciatori hanno fretta di trovare sistemazione e il tempo per le strategie stringe.

Il direttore sportivo del Catania Daniele Faggiano sta continuando a lavorare a ritmi serrati, sono tanti quelli che lo cercano, alcuni si erano eclissati e ora lo marcano… a uomo. La faccenda della fideiussione ha fatto rallentare le operazioni, ma adesso si procederà a tutto gas fino alla fine.

La priorità del club siciliano è vendere, gli stipendi dei cosiddetti “giocatori in esubero” rappresentano una spina nel fianco di chi deve fare quadrare i conti nella società etnea. In più Faggiano è alle prese con le bizze di chi non riesce proprio a decidersi. Monaco, Zanellato, Rapisarda, Curado, Silvestri e De Luca hanno già trovato destinazione, in pratica le offerte sono arrivate, il Catania ha dato l’ok, manca solo che i giocatori si decidano a dire sì alle loro nuove squadre.

Non hanno ancora accettato, continuano a guardarsi intorno, per capire quale possa essere la destinazione migliore. E questo tiene il club rossazzurro in una posizione scomoda. Faggiano ha alcune operazioni in entrata già pronte, ma deve attendere prima le uscite perché è necessario rientrare all’interno di certi parametri economici. Tra quelli che avrebbero già trovato squadra ci sono anche Chiricò, Di Carmine e Tello. Per questi tre va fatto un discorso a parte, considerato il fatto che i loro stipendi rappresentano un peso non da poco per le casse del club. Sono ore di attesa.

In uscita non c’è Castellini. Almeno per il momento. Arrivano infatti smentite nette sul fatto che il ragazzo possa essere ceduto. Il difensore è stato protagonista nelle ultime due stagioni del Catania, in molti si sono fatti avanti richiedendo il calciatore offrendo cifre importanti al club di Rosario Pelligra. Ma dalla società etnea, fino a oggi sono arrivate solo risposte negative. Il ragazzo non si muove, Mimmo Toscano conta molto sul “tuttofare” di difesa (all’occorrenza anche goleador) e ha intenzione di affidargli ancora maggiore responsabilità.In uscita c’è anche Celli, il difensore, arrivato a Catania sotto la regia di Cristiano Lucarelli, è a un passo dal ritorno alla Ternana. Il terzino, poi utilizzato anche da difensore centrale, è richiesto dagli umbri: l’operazione si farà in tempi brevissimi. Bocic, che dal Catania era andato al Taranto, sta per liberarsi per andare al Latina. Operazione prestito su prestito.

Per il mercato in entrata, è ancora caccia grossa all’attaccante. Faggiano ha i nomi in testa e non ha nessuna intenzione di farsi “incastrare”. Che siano Guido Gomez e Adriano Montalto i profili adatti? Fronte Catania arrivano smentite, il che potrebbe significare ammissione e interessamento. L’impressione è che il ds etneo stia lavorando a fari spenti anche in altre direzioni. Per il centrocampo, da Cesena fanno sapere che De Rose vuole solo il Catania e Mimmo Toscano.