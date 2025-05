Toloi saluta l’Atalanta, ‘nulla vale come l’affetto di Bergamo’

agenzia

Il presidente Percassi: 'Stagione straordinaria, grandi tifosi'

BERGAMO, 25 MAG – “Sono stati dieci anni meravigliosi anche per la mia famiglia qui a Bergamo. Ho cercato sempre di fare del mio meglio provando a trasmettere ai più giovani cosa significa giocare per l’Atalanta”. Così Rafael Toloi, all’ultima serata con l’Atalanta prima della scadenza del contratto, dopo la sconfitta per 3-2 col Parma a Bergamo a fine campionato. “Quel che ho ottenuto qui è più di quanto volessi per la mia carriera. Un giocatore può diventare famoso e guadagnare tanti soldi, ma non c’è niente di più bello del sentimento che mi avete riservato in questi dieci anni insieme”, ha aggiunto commosso l’italobrasiliano. “Non ho mai pensato a obiettivi individuali, ma solo alla squadra. Ho avuto al mio fianco grandi professionisti, tra i compagni e lo staff”. Al microfono, dal campo, anche Antonio Percassi, che ringrazia il capitano al passo d’addio: “Sei troppo forte e hai un grande cuore, sei stato un esempio per tutti. Sei sempre stato un riferimento per la società e ti vogliamo bene”, l’esordio del presidente atalantino. “Sulla stagione c’è poco da dire, a me non sembra vero. Un risultato straordinario figlio di ragazzi straordinari e un grande mister. Mi emoziono solo a parlarne. I nostri tifosi sono grandi, sono appassionati. Grazie di cuore a tutti”, conclude Percassi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA