Torino, al Filadelfia visita dell’attore Rocco Papaleo

agenzia

Protagonista di 'US Palmese' ha incontrato Vanoli e i giocatori

TORINO, 28 MAR – C’è stato un fuori programma all’allenamento odierno del Torino. Al Filadelfia, infatti, è venuto in visita l’attore Rocco Papaleo, protagonista del film “U.S Palmese” insieme ai registi Antonio e Marco Manetti. Sui profili social del club granata sono stati immortalati alcuni momenti dell’incontro tra Papaleo, i registi, il tecnico del Toro Paolo Vanoli e i calciatori Samuele Ricci e Adam Masina. La squadra granata, intanto, ha proseguito i lavori in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali: il Torino sarà impegnato nella trasferta di lunedì sera all’Olimpico di Roma contro la Lazio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA