Torino: Baroni “cerchiamo identità, serve tempo”

Tecnico, "La Roma è prima da 8 mesi, testeremo nostro livello'

TORINO, 13 SET – “L’identità non si costruisce in due minuti, serve un processo: richiede un po’ di tempo, ma sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo”: così il tecnico del Torino, Marco Baroni, alla vigilia della trasferta nella Capitale contro la Roma. “I giallorossi sono primi in classifica da otto mesi, servirà una gara di spessore e a ritmi alti – continua sul lunch-match di domani all’Olimpico – ma sono proprio queste le sfide per testare il nostro livello: dovremo mettere tanta personalità”. E sulle condizioni dei singoli: “Ismajli e Zapata sono pronti a dare il loro contributo, Gineitis ha recuperato da un piccolo problema – spiega Baroni – mentre mancherà Masina: è tornato dalla Nazionale con un affaticamento, ha fatto solo terapie e abbiamo deciso di non rischiare”.

