Torino, Bellanova a Pinzolo prima seduta con Vanoli

agenzia

Il laterale ha terminato le vacanze e ha raggiunto il ritiro

TORINO, 22 LUG – Il Torino ha ritrovato Raoul Bellanova, il laterale si è aggregato ai compagni. Il classe 2000, infatti, ha terminato le vacanze extra post Europeo e ha raggiunto i compagni in Val Rendena, nel ritiro di Pinzolo. Già questa mattina Bellanova è in campo per il suo primo allenamento agli ordini del nuovo allenatore granata, Paolo Vanoli.

