Torino: Cairo al Filadelfia in visita alla squadra

agenzia

Ma la curva Maratona proseguirà la sua contestazione

TORINO, 21 FEB – Un’altra vigilia insieme alla squadra, così il presidente Urbano Cairo ha mostrato vicinanza al suo Toro in vista della sfida casalinga di domani alle 18 contro il Milan. Il numero uno del club granata ha fatto un blitz nel quartier generale del Filadelfia, salutando e abbracciando i calciatori oltre al tecnico Paolo Vanoli. Continua però la contestazione dei gruppi organizzati della curva Maratona che hanno diramato un comunicato: “Dalla prossima gara casalinga (proprio domani contro il Milan, ndr), la Curva Maratona tornerà ad esporre striscioni e bandiere – si legge sul volantino che sta facendo il giro dei social – nonostante ciò, la contestazione verso questa società vergognosa continuerà ad oltranza, dal momento che la nostra posizione non è cambiata e mai cambierà: l’amore che proviamo per i nostri colori va oltre tutto e tutti, dunque riteniamo che esporre i nostri vessilli sia doveroso verso noi stessi e la storia che ci contraddistingue”.

