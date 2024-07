Torino: Cairo, faremo ancora due o tre innesti

agenzia

Il presidente presenta Vanoli, mi ha colpito con il Venezia

TORINO, 23 LUG – “Abbiamo ragionato con il mister, ci mancano ancora uno o due difensori e poi un esterno a sinistra: vogliamo fare le cose bene e magari anche velocemente”: così il presidente del Torino, Urbano Cairo, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Paolo Vanoli. “Il dt Vagnati mi ha raccontato il suo calcio divertente e propositivo, con attenzione alla fase difensiva – spiega sulla scelta di puntare sull’ex Venezia – e mi ha colpito molto con gli arancioneroverdi: ha preso una squadra retrocessa e penultima in B e l’ha riportata in serie A, è un mister determinato e ambizioso”. E sugli obiettivi: “Ora è meglio non fare proclami, penso solo a lavorare e a completare la squadra – dice Cairo dal ritiro di Pinzolo, in Val Rendena – ma ho grande ambizioni: con Juric siamo tornati abbiamo fatto tre anni importanti e lo ringrazio, ora abbiamo Vanoli che è al suo quarto campionato ed è in fase di decollo”.

