Torino: Cairo, ‘Zapata un leader, bello averlo qui’

Patron granata commenta il rinnovo del colombiano fino al 2027

TORINO, 18 APR – “Felice di rivedere al Filadelfia Duvan Zapata che si allena con impegno e determinazione”: così il presidente del Torino, Urbano Cairo, sull’attaccante e capitano granata, il quale sta proseguendo il suo percorso riabilitativo dopo l’infortunio al ginocchio e ha firmato il prolungamento di contratto fino al 2027. “In poco tempo è entrato nel cuore di tutti noi, con la sua forza, la sua generosità e la sua voglia di lottare per questa maglia – ha aggiunto il patron del Toro sui social del club di via Viotti – ed è un leader vero, un uomo squadra, e averlo con noi per le prossime stagioni è motivo di grande orgoglio. In bocca al lupo e sempre Forza Toro!”.

