Torino: Coco squalificato, Vanoli rilancia Maripan

agenzia

Cambio forzato in difesa, ballottaggio tra centrocampo e attacco

TORINO, 19 DIC – Dopo cinque giornate di fila, il Toro dovrà cambiare la difesa: Coco è squalificato per la sfida contro il Bologna, il tecnico Vanoli pensa di rilanciare il cileno Maripan nel terzetto con Walukiewicz e Masina. Al Filadelfia, poi, l’allenatore sta ultimando gli esperimenti, con alcuni ballottaggi ancora da risolvere tra centrocampo e attacco: Vlasic, Linetty e Gineitis sono in tre per due maglie, Adams sta aspettando di sapere chi sarà il suo partner tra Sanabria e Karamoh. Per la corsia mancina Sosa punta la conferma dopo la buona prova di Empoli, a destra, Pedersen è in vantaggio su Lazaro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA