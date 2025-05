Torino; il dt Vagnati accoglie Pulici al Filadelfia

agenzia

Leggenda granata in visita, "emozione unica" scrive dirigente

TORINO, 05 MAG – “Un’emozione unica, con gli occhi lucidi: Pulici 11”: con questa frase postata in una storia Instagram, il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, ha accolto Paolo Pulici al Filadelfia. La leggenda vivente nella storia granata, infatti, ha fatto visita nel quartier generale della squadra di Paolo Vanoli. Pulici detiene tuttora il record di gol con la maglia del Toro, 172 in 15 stagioni tra il 1967 e il 1982, e in granata ha vinto lo scudetto del 1976, oltre a due Coppe Italia (1967-1968 e 1970-1971) e due campionati Primavera.

