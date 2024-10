Torino: il dt Vagnati, con l’Inter serve furore agonistico

agenzia

Il dirigente 'A San Siro dobbiamo limitare gli errori'

TORINO, 03 OTT – “Per la sfida contro l’Inter non possiamo fare paragoni dal punto di vista tecnico: sarà una partita difficile, dovremo avere l’atteggiamento giusto e il furore agonistico”: il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, si proietta verso il match di sabato sera. “Mi è dispiaciuto per il primo tempo contro la Lazio, ma siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare – aggiunge all’inaugurazione della via dedicata a Giorgio Ferrini, capitano del Toro negli anni 60 e 70, nel distretto toponomastico dello sport di Villaretto, alle porte di Torino – e anche limitare gli errori tecnici nei gol subiti: i nuovi arrivati stanno facendo bene, da Adams a Coco e Paleari, e la concorrenza aiuta ad alzare il livello degli allenamenti e a migliorarsi. In questo modo si vuole fare qualcosa in più”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA