Torino: Lazaro, ‘il nuovo calcio di Vanoli mi piace’

Il granata dopo il test con il Metz: "Ho fatto un bel gol"

TORINO, 04 AGO – “Mi piace tanto come lavora il mister, a noi quinti chiede di entrare più dentro al campo ed essere più presenti in zona d’attacco: mi piace questo nuovo modo di giocare, ci serve per fare un altro step in avanti”: così il laterale del Torino, Valentino Lazaro, fa un primo bilancio sul nuovo corso Paolo Vanoli. “Anche io posso calciare le punizioni, l’ho fatto spesso in carriera – ha continuato ai microfoni di Torino Channel – e speriamo di vincere qualche partita difficile su calcio piazzato”. Nel 3-0 contro il Metz, ultimo test dell’estate granata, ha realizzato il gol del momentaneo raddoppio: “È stato bello, è arrivato proprio perché con il modo di giocare del mister posso essere più pericoloso – conclude l’austriaco – e il mio obiettivo è aumentare il mio numero di reti e di assist”.

