Torino: manca Vlasic, c’è Ricci sulla trequarti

Juric affronta il suo ex Verona per sognare ancora l'Europa

TORINO, 09 MAG – Il Toro si presenterà a Verona senza Vlasic, il croato ha finito la stagione in anticipo per una brutta lesione muscolare. Il tecnico Juric pensa alle alternative in vista della sfida contro la sua ex squadra, l’idea è quella di alzare Ricci sulla linea di trequarti alle spalle del tandem Sanabria-Zapata. A centrocampo sono stati provati Linetty e Ilic, mentre Tameze farebbe il braccetto in difesa al fianco di Buongiorno e Rodriguez. Così i granata vanno a caccia di una vittoria che manca dal 30 marzo scorso, ma nonostante la flessione di risultati l’ottavo posto è ancora a quattro lunghezze.

