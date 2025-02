Torino: Milinkovic-Savic, ‘critiche o elogi? Non ascolto nulla’

agenzia

Il portiere granata: "Tutti abbiamo ottimo rapporto con Vanoli"

TORINO, 26 FEB – “Non ascoltavo le critiche così come non ascolto complimenti, non mi interessa nulla: non cerco rivincite, il mio obiettivo è che il Toro va avanti”: così il portiere granata, Vanja Milinkovic-Savic, presente all’inaugurazione del “Bosco del Toro”. “Sono sempre lo stesso, non sono cambiato in nulla e mi godo ogni momento in campo, ma sono convinto di poter fare ancora meglio – aggiunge l’estremo difensore, grande protagonista della stagione dei granata con quattro rigori parati su cinque – e non mi piace mai parlare del personale, il calcio è uno sport di squadra e tutti abbiamo un ottimo rapporto con mister Vanoli. Il rigore parato più bello? Quello contro l’Atalanta, al ritorno (a Retegui, ndr)”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA