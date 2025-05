Torino, party milanese per il compleanno di Urbano Cairo

agenzia

La squadra granata al completo e tanti ospiti alla serata

TORINO, 22 MAG – Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha scelto Villa Necchi Campiglio di via Mozart, a Milano, come location della festa per il suo compleanno. E, al tempo dei social, sono diventati virali alcune immagini del party milanese al quale hanno partecipato la squadra del Toro al gran completo e diversi volti noti del calcio come gli ex allenatori granata Ventura e De Biasi, il presidente dell’Inter Marotta e diversi procuratori, da Damiani a Busardò. “Chi è che l’ha scritta? Canzian?” chiede Cairo alla platea dopo aver ascoltato un brano scritto e composto proprio in occasione del suo 68/o compleanno. Poi, dopo aver spento le candeline, il numero uno del club di via Viotti si è lasciato andare in un ballo sfrenato senza giacca che ha scatenato risate e applausi dei presenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA