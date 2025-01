Torino: presidente Cairo al Filadelfia in vista del derby

agenzia

Il patron granata al fianco della squadra a 2 giorni dalla Juve

TORINO, 09 GEN – C’era anche il presidente del Torino, Urbano Cairo, alla seduta di allenamento odierna guidata dal tecnico Paolo Vanoli. Il numero uno del club granata ha voluto mostrare vicinanza alla squadra all’antivigilia della stracittadina contro la Juventus fissata per sabato alle 18 allo stadio Olimpico Grande Torino. Lo score dell’editore alessandrino contro i bianconeri, però, non è dei migliori: in 31 derby contro i bianconeri sono arrivate ben 24 sconfitte, con la prima e unica vittoria datata 26 aprile 2015. Domani, invece, si apriranno le porte ai tifosi, con appuntamento alle 16.45 per l’apertura dei cancelli.

