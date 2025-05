Torino quasi al completo, Casadei punta al ritorno dal 1′

agenzia

Coco fermo ai box, insieme a Maripan ci sarà ancora Masina

TORINO, 15 MAG – Il Torino ha perso Coco per un problema a una mano che lo ha costretto all’intervento chirurgico, così anche per la trasferta di Lecce giocheranno Maripan e Masina nel quartetto difensivo davanti a Milinkovic-Savic. A centrocampo, invece, scalpita Casadei: il classe 2003 ha smaltito i lievi acciacchi muscolari e si candida a tornare dal primo minuto al fianco di capitan Ricci. In attacco c’è sempre Adams favorito su Sanabria e sulla trequarti viaggiano verso la conferma Lazaro, Vlasic ed Elmas. Tra i convocati, infine, potrebbe rivedersi Njie, ai box da inizio febbraio per una frattura al malleolo.

